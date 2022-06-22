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الخارجية الروسية: منع نشوب صراع نووي أولوية بالنسبة لنا

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الخارجية الروسية: منع نشوب صراع نووي أولوية بالنسبة لنا
Globallookpress MFA Russia
نائب وزير الخارجية الروسي/ سيرغي ريابكوف (صورة أرشيفية)
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وصف نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، منع نشوب صراع نووي بين القوى النووية هو أولوية غير مشروطة بالنسبة لروسيا.

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جاء ذلك في اجتماع له في المدرسة الصيفية الدولية "مركز بير" PIR Center حول قضايا الأمن العالمي، حيث قال ريابكوف إنه "مع الأخذ في الاعتبار مخاطر تصعيد الأزمة الأوكرانية وعدم القدرة على التنبؤ بشكل عام بالوضع الدولي، فإن الأولوية المطلقة للدبلوماسية الروسية هي منع نشوب صراع مباشر بين القوى النووية، والحفاظ على الحوار بشأن خفض التصعيد".

وتابع ريابكوف أن "العمل على ضمان الاستقرار الاستراتيجي، والحفاظ على أنظمة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحسين الوضع في مجال الحد من التسلح هو أمر مطلوب بشدة".

المصدر: نوفوستي

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