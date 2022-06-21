ماكرون يؤكد استعداد فرنسا لتقديم ضمانات أمنية للسويد وفنلندا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد باريس لتقديم ضمانات أمنية للسويد وفنلندا حتى يصبحا عضوين في حلف الناتو، مشيرا إلى أنه سيطالب تركيا بتوضيح موقفها.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن "ماكرون تحدث مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في قصر الإليزيه".

وأضافت أن "هذا الاجتماع عقد استعدادا لقمة الناتو في مدريد، في الفترة من 28 إلى 30 يونيو".

وقال ماكرون خلال اللقاء إنه "سيطلب من تركيا توضيح موقفها" حيال انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وجدد دعمه للبلدين في "اختيارهما السيادي" للانضمام إلى الحلف، وأكد أنهما "شريكان وثيقان مع قدرات دفاعية قوية، مما سيسهم بالتالي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروأطلسية".

وأشار إلى استعداد فرنسا لتقديم ضمانات أمنية للبلدين حتى يصبحا عضوين في الحلف.

وناقش الجانبان الأوضاع الأوكرانية، واتفقا على مواصلة العمل للحفاظ على مستوى عال من التشاور والتنسيق بين الحلفاء.

المصدر: RT