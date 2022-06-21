الاتحاد الأوروبي يدعو إثيوبيا لتسهيل وصول الغذاء للجائعين في تيغراي

طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإثيوبية بضرورة إعادة ربط إقليم تيغراي بالعالم، وسط حصار جزئي مستمر منذ عام أدى إلى تكدس المساعدات المخصصة لنحو مليون جائع في المستودعات.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، للصحفيين، إن "الحصار الجزئي المفروض على إقليم تيغراي يعيق الجهود الإنسانية، بينما يحتاج 5.2 مليون شخص للمساعدة بعد 19 شهرا من الصراع".

ووصف الزيادة الأخيرة في عدد قوافل الإغاثة الوافدة إلى تيغراي بأنها "تطور إيجابي"، إلا أنه شدد على ضرورة الحاجة "إلى القيام بالمزيد".

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ودعا لينارتشيتش، الحكومة الإثيوبية إلى رفع القيود عن الوقود والنقد الذي يصل إلى تيغراي، وقال إنه بالإمكان وضع "آليات مراقبة" لتخفيف مخاوف الحكومة من أن تقوم قوات تيغراي بتحويل الوقود لأغراض عسكرية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن "كميات من الغذاء كافية لسد جوع 950 ألف شخص، ما زالت عالقة في مستودعات بالعاصمة الإقليمية ميكيلي، لأنه ليس هناك ما يكفي من الوقود لتوزيعها داخل تيغراي".

المصدر: "أسوشيتد برس"