منظمات مدنية سورية: 80% من اللاجئين السوريين في تركيا يريدون العودة إلى بلادهم

كشف المدير التنفيذي لـ"منبر منظمات المجتمع المدني السوري"، محمد أكتع، عن رغبة 80% من السوريين في تركيا في العودة إلى بلادهم.

وجاءت هذه المعلومات في بيان مشترك نشر يوم الثلاثاء، بعنوان "عودة اللاجئين الطوعية والكريمة مطلب سوري"، وقع عليه أكثر من 200 جمعية ومنظمة مجتمع مدني سورية بينها، "منبر منظمات المجتمع المدني" ومنظمة دعم المرأة، ورابطة الشبكات السورية، وجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية وغيرها.

وعقدت منظمات المجتمع المدني السوري اجتماعا في إسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة منبر منظمات المجتمع المدني خالد العيسى، والمدير التنفيذي لمنبر منظمات المجتمع المدني السوري، محمد أكتع، ورئيسة مجلس إدارة منظمة دعم المرأة جمانة هبرة، ورئيس رابطة الشبكات السورية أشرف مسلم، ومنسق العلاقات العامة لجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية صالح عكيدي.

وفي تصريح للأناضول عقب الاجتماع، أوضح أكتع، أن بعض الأخبار السلبية عن السوريين التي تنعكس على الشارع التركي، تهدف إلى تعكير صفو المجتمعين، مؤكدا أن "المزاعم حول انتهاء الحرب في سوريا وصدور عفو عام وأن البلاد آمنة لا تعكس الحقيقة".

وفند أكتع الادعاءات حول تخلي السوريين عن بلادهم وأراضيهم وعدم رغبتهم في العودة إلى وطنهم، مبينا أن الدراسات التي أجروها تفيد بأن 80 بالمئة من السوريين يريدون العودة إلى بلادهم.

المصدر: الأناضول