"بلومبيرغ": إمدادات الديزل الروسية إلى أوروبا لا تزال مرتفعة رغم العقوبات

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن بيانات شركة Vortexa التحليلية، أن حصة روسيا في إمدادات الديزل إلى أوروبا لا تزال مرتفعة، على الرغم من العقوبات ومساعي التخلي عن موارد الطاقة الروسية.

وقالت "بلومبيرغ": "هذا الشهر، تلقت القارة الأوروبية ما يقارب 14 مليون برميل من وقود الديزل من دول كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي. وهذا انخفاض طفيف نسبيا عن مستويات ما قبل الحرب هذا العام، ومعظم، إن لم يكن كل الوقود جاء من روسيا".

وكانت كمية الديزل خلال الأيام العشرين الأولى من شهر يونيو أعلى من متوسط ​​شهر مايو، عندما بلغت الشحنات 13.75 مليون برميل.

ووفقا لبيانات "بلومبيرغ" نقلا عن Vortexa، أظهرت شحنات الديزل البحرية إلى أوروبا من موانئ دول الاتحاد السوفيتي السابق من مارس إلى مايو انخفاضا.

وأشارت Vortexa إلى أن الانخفاض لم يكن حادا، وفي شهر مايو بلغت حصة روسيا من واردات الديزل إلى أوروبا أكثر من النصف.

المصدر: نوفوستي