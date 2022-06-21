تمديد الإقامة الجبرية لرئيس مولدوفا السابق 30 يوما

أعلن رئيس مولدوفا السابق، إيغور دودون، أن محكمة مقاطعة شيسيناو مددت إقامته الجبرية لمدة 30 يوما أخرى بناء على طلب المدعين.

وقال دودون في تصريح للصحفيين بعد جلسة المحكمة: "تم تمديد إقامتي الجبرية لمدة 30 يوما".

ووصف هذا الحكم بأنه متحيز، معلنا أنه بصدد الطعن فيه في دائرة الاستئناف.

وقدم المدعون العامون الذين طالبوا بتمديد فترة الاعتقال للمحكمة أدلة وشهادات إضافية من شهود جدد ضد دودون.

ولفت الرئيس المولدوفي السابق إلى أنه من بين أسباب اعتقاله التواصل مع الصحافة والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها المدعون انتهاكا للاجراءات المتخذة بحقه.

في الجلسة نفسها، وافق القضاة جزئيا على مطالب النيابة بتمديد الاعتقال الأولي لمدة 20 يوما لشقيق زوجة دودون بيتر ميرينيان المتورط أيضا في قضية الرئيس السابق.

وقالت المدعية يفغينيا زوبكو في تصريح صحفي إنها ستستأنف على الأرجح حكم ميرينيان من أجل الحصول على حكم أطول.

وكان دودون اعتقل في نهاية مايو ووجهت ضده تهم الإثراء غير المشروع والفساد والتمويل غير القانوني للحزب وخيانة الوطن الأم.

ولفت الرئيس المولدوفي السابق إلى أن "القضايا المرفوعة ضده بدأت لأسباب سياسية لإضعاف أكبر حزب معارضة للاشتراكيين في جمهورية مولدوفا (PSRM) ، والذي كان يرأسه سابقا".







المصدر: "تاس"