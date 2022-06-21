إسرائيل تعلن تخريج قوة جديدة للتدخل في حالات الطوارىء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الأمن الداخلي عمار بارليف ومفوض الشرطة ورئيس الأركان يعقوب شبتاي وقائد حرس الحدود أمير كوهين تخريج "الحرس الإسرائيلي" من حرس الحدود.

ويأتي إنشاء الحرس الإسرائيلي نتيجة الدروس المستفادة من عملية "حارس الجدران"، وبهدف تعزيز الأمن الداخلي لإسرائيل والأمن الشخصي لإسرائيليين.

وسيكون الحرس الإسرائيلي قوة ماهرة ومدربة يمكنها العمل في عدة ساحات في وقت واحد والتعامل مع الاضطرابات وسيناريوهات الطوارئ، حسبما أعلنه المسؤولون في إسرائيل.

وصرح رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "لقد علمتنا الاحداث أن لدينا تهديدا للأمن القومي من الداخل.. أولا وقبل كل شيء ، نحن مطالبون بإيجاد حلول للتهديدات الداخلية".

وقال: "لذلك، وافقنا وخصصنا إنشاء الحرس الإسرائيلي الذي سيسمح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين بالانضمام إلى قوات الأمن في مهمة الدفاع الوطني عن المدن في المواقف الروتينية والطارئة".

وذكر بينيت: "اليوم انتهى.. خريجو الوحدات القتالية ستكون بحوزتهم معدات قتالية، وفي وقت قصير سيتمكنون من حضور حدث حقيقي داخل إسرائيل ومنع الحوادث الإرهابية وغيرها داخل أراضي إسرائيل".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية