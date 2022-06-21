محكمة فرنسية تحظر البوركيني لأسباب دينية

قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا بحظر رداء السباحة "بوركيني" في حمامات السباحة العامة لدواع دينية، "عملا بمبدأ استقلال الدولة عن الدين".

وصوتت مدينة غرونوبل برئاسة عمدة من حزب الخضر على السماح للنساء بارتداء "البوركيني" في حمامات السباحة العامة بعد حملة من نشطاء محليين.

في الوقت نفسه، صوتت المدينة أيضا على السماح للنساء بالسباحة عاريات الصدور ضمن حملة أوسع لتخفيف القيود المتعلقة بأردية السباحة.

لكن مسؤولا حكوميا بارزا عن منطقة غرونوبل منع تنفيذ قرار البوركيني مجادلا بأنه ينافي مبادئ العلمانية في فرنسا.

وأيد مجلس الدولة القرار قائلا في بيان إن تصويت غرونوبل أجري "تلبية لمطلب ديني ويضر بالحياد في الخدمات العامة".

قيود الملبس في حمامات السباحة العامة في فرنسا مشددة لما تقول السلطات إنها حماية للنظافة، فيفرض ارتداء أغطية الرأس ويمنع عموما ارتداء بنطلون السباحة الواسع أو الملابس الفضفاضة.

كما تسمح عدة مدن وبلدات قليلة أخرى بارتداء البوركيني في المسابح العامة. من بينها مدينة رين لكن قرارها هدفه التخفيف من القيود المتعلقة بأردية السباحة عموما ولا يتعلق بأسباب دينية.

ولم يطعن أحد على قرار غرونوبل بالسباحة دون تغطية الصدر في المحاكم.

المصدر: "أ ف ب"