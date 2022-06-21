جونسون يبحث مع أردوغان انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم بريطانيا لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان نشر على موقها الإلكتروني: "استعدادا لقمة الناتو الأسبوع المقبل، كرر رئيس الوزراء دعم بريطانيا لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف واتفق مع الرئيس أردوغان على أنه يجب على جميع الأطراف مواصلة العمل معا لإيجاد طريق للتحرك للأمام".

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وبحث القادة زيارة جونسون الأخيرة إلى كييف، واتفقوا على أهمية إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وبحثوا الجهود الدولية لرفع "الحصار" عن صادرات الحبوب الأوكرانية، والتي يقولون إنها ضربة للدول النامية.

وعبر جونسون عن تأييده لالتزام تركيا بالإبقاء على طرق التجارة في البحر الأسود مفتوحة.

وبحثا خلال المحادثة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، فضلا عن التعاون الاقتصادي والأمني.

المصدر: نوفوستي