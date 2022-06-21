السفير الروسي لدى لندن: منع الدبلوماسيين الروس من زيارة البرلمان البريطاني لن يؤثر على عملهم

أكد السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، أن قرار منع الدبلوماسيين الروس من زيارة البرلمان البريطاني على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لن يؤثر على سير العمل.

وقال كيلين لقناة "روسيا-24": "فيما يتعلق بالبرلمان، بالطبع لن يؤثر على عملنا. لم نقم بزيارة البرلمان منذ بداية مارس".

وذكرت صحيفة الغارديان في وقت سابق، أنه تم منع كيلين ودبلوماسيين روس آخرين من زيارة مبنى البرلمان البريطاني حتى إشعار آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحظر سار في البلاد بشكل غير رسمي منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتم تأكيده الآن بشكل كتابي لأول مرة.

المصدر: نوفوستي