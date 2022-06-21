بلجيكا.. ضبط 900 كغ من الكوكايين في شحنة من حبوب الكاكاو

أعلنت السلطات الجمركية البلجيكية أنها ضبطت الأسبوع الماضي في ميناء أنتويرب 900 كيلوغرام من الكوكايين في شحنة من حبوب الكاكاو مصدرها كولومبيا.

وكانت المخدرات مخبأة داخل أكياس خيش مطابقة لتلك التي تحوي المنتج المصرح عنه رسميا.

وأوضحت السلطات الجمركية في بيان أن عملية الضبط نُفذت في 16 يونيو وقدرت قيمة المواد المصادرة بنحو 45 مليون يورو.

ويعتبر ميناء أنتويرب البوابة الرئيسية التي يدخل منها الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية، نتيجة للرابط التجاري التاريخي الذي يجمعه بأمريكا اللاتينية ووارداتها من الفاكهة.

وعادة ما تخبأ المخدرات التي تشحَن من كولومبيا والبرازيل والإكوادور وبنما في شحنات محملة بالموز أو الأناناس، ويستمر المهربون في ابتكار طرق جديدة يتفادون من خلالها عمليات التفتيش.

وصادرت السلطات البلجيكية سنة 2021 ما مجموعه 89.5 طنا من الكوكايين في ميناء أنتويرب، في رقم قياسي جديد يعكس زيادة بنسبة 36 في المئة مقارنة مع 2020 (65.5 في المئة).

وقالت ناطقة باسم الجمارك لوكالة فرانس برس الاثنين "إن الكمية الإجمالية للمواد المصادرة بلغت في نهاية شهر مايو نحو 24 طنا".

وقياسا على الوتيرة السنوية، يعكس هذا الرقم تباطؤا طفيفا في عمليات المصادرة.

وتعتزم السلطات الجمركية الإعلان في منتصف يوليو عن الأرقام الخاصة بالنصف الأول من السنة.

المصدر: أ ف ب