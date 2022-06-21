أول سفينة أجنبية تغادر ميناء ماريوبول

أكدت مصادر صحفية أن أول سفينة أجنبية "آزوف كونكورد"، والتي ترفع علم دولة مالطا، غادرت ميناء ماريوبول على طول الممر الذي أمنته القوات المسلحة الروسية.

وأشارت المصادر إلى أن "سفينة الشحن الجاف تتجه إلى ميناء نوفوروسيسك برفقة سفن حربية روسية".

وأضافت: "خلال المعارك على ماريوبول، تضررت السفينة"، مؤكدة أن "مالك سفينة الشحن تمكن على الفور من استعادة جميع الأنظمة وفريق العمل".

وأوضحت أنه "قبل المغادرة، دفعت الشركة المالكة للسفينة بالكامل أجور خدمات ميناء ماريوبول".

المصدر: "سبوتنيك" + "نوفوستي"