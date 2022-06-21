الخارجية الإسرائيلية تؤكد أن زيارة لابيد إلى تركيا لا تزال قائمة

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن زيارة وزير الخارجية يائير لابيد المقررة يوم الخميس إلى تركيا لا تزال قائمة في موعدها على الرغم من التطورات السياسية.

ومن المقرر أن يناقش لابيد ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو "التعاون في إحباط المحاولات الإيرانية لإلحاق الأذى بالمسافرين الإسرائيليين في تركيا، انتقاما لمقتل ضباط إيرانيين داخل إيران".

وتم الإعلان عن زيارة لابيد إلى تركيا يوم الأحد، قبل يوم من إعلان قادة التحالف الحكومي عزمهم على الدعوة لانتخابات جديدة.

ويأتي تأكيد الخارجية على إجراء لابيد للزيارة بعد أن تم التشكيك فيها، كون لابيد سيصبح رئيسا للوزراء بمجرد الانتهاء من حل الكنيست.

ومن المتوقع أن يستمر لابيد في العمل كوزير للخارجية عندما يتولى رئاسة الوزراء.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت ولابيد اتفقا يوم أمس الاثنين على طرح قانون حل ​الكنيست​ وتقديم موعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية الأسبوع المقبل، ليصبح لابيد رئيسا للوزراء في المرحلة الانتقالية، وذلك وفقا لاتفاق التناوب مع بينيت.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT