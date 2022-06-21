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معجزة صينية.. طاولات وكراسي المدارس تتحول إلى أسرّة في قيلولة الظهيرة

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معجزة صينية.. طاولات وكراسي المدارس تتحول إلى أسرّة في قيلولة الظهيرة
Gettyimages.ru
مدرسة في الصين
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أدرجت حكومة ديتشينغ بمدينة هوتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية هذا العام مشروع تحسين بيئة استراحة الغداء لـ30 ألف تلميذ بالمدارس الابتدائية.

ومن خلال تصميم ذكي تتحول الطاولات والكراسي في المدارس إلى "أسرة قيلولة ظهرا".

ويوفر هذا التصميم للتلاميذ ظروفا مريحة لاستراحة غداء أفضل، حسب صحيفة "الشعب" الصينية.

معجزة صينية.. طاولات وكراسي المدارس تتحول إلى أسرّة في قيلولة الظهيرة
http://arabic.people.com.cn/n3/2022/0617/c31657-10111104.html
معجزة صينية.. طاولات وكراسي المدارس تتحول إلى أسرّة في قيلولة الظهيرة
http://arabic.people.com.cn/n3/2022/0617/c31657-10111104.html
معجزة صينية.. طاولات وكراسي المدارس تتحول إلى أسرّة في قيلولة الظهيرة
http://arabic.people.com.cn/n3/2022/0617/c31657-10111104.html

المصدر: صحيفة "الشعب" الصينية

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