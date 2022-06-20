الدنمارك تؤجل إخراج مقاتلات "أف-16" من الخدمة

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها قررت تأجيل إخراج مقاتلات "إف-16" أمريكية الصنع من الخدمة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع الدنماركي مورتين بيدسكوف أن طائرات "إف-16" التي كان من المقرر إخراجها من الخدمة في 2024 ستبقى في القوات لثلاث سنوات أخرى، مشيرا إلى "الأوضاع الأمنية في أوروبا تغيرت بشكل حاد".

وأضاف أن "حماية أراضي الناتو في الشرق اكتسبت أهمية أكثر مما كان في الفترة الأخيرة، ولذلك نوسع الإمكانيات لاستعمال طائرات "إف-16"، بينما تدخل طائرات "إف-35" الجديدة الخدمة تدريجيا".

واعتبر بيدسكوف أن العملية الروسية في أوكرانيا "غيرت أوروبا والتحديات التي تواجهها".

وحسب التلفزيون الدنماركي، فإن الحكومة كانت تخطط لإخراج 43 طائرة من نوع "إف-16" من الخدمة في 2024، واستبدالها بطائرات "إف-35". وسيكلف تمديد استخدام طائرات "إف-16" الميزانية الدنماركية 153.7 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي