كشف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن ظهور أسلحة غربية تسربت من أوكرانيا إلى إدلب السورية، حيث يتم بيعها من قبل المسؤولين الأوكرانيين الفاسدين.

وقال بوليانسكي يوم الاثنين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في إدلب، بدأت الأسلحة الغربية التي يبيعها المسؤولون الأوكرانيون الفاسدون بالظهور أكثر فأكثر. أصبحت سوق الأسلحة السوداء "المزدهرة" في أوروبا كنزا حقيقيا ليس بالنسبة لهم فحسب، ولكن للإسلاميين المتطرفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

المصدر: تاس