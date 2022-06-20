بينيت: أتمنى للابيد أن ينجح في مهمته المقدسة

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد مؤتمرا صحافيا مشتركا، بعد أن اتفقا على حل الكنيست وتعيين الأخير رئيسا للوزراء، وتمنى بينيت للابيد النجاح.

وقال بينيت: "وافقنا على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة وخلال تلك الفترة سيكون لابيد رئيس وزراء حكومة انتقالية"، مشيرا إلى أن "هذه أوقات صعبة، لكننا اتخذنا القرار المناسب لإسرائيل".

وأكد بينيت أنه يقف إلى جانب لابيد و"أتمنى أن ينجح في هذه المهمة المقدسة"، مضيفا: "عندما نخرج من الانتخابات بعد عدة أشهر ستبقى التحديات. يجب أن نواجه الغلاء وإيران وحماس".

وأشار إلى "أننا قبل سنة بدأنا مهمتنا بالإصلاح وسنواصل ذلك"، مشددا على أنه "يجب أن نعود للوحدة الإسرائيلية وأن لا تهددنا قوة الظلم".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول اتفاق بين بينيت​ و​لابيد​، على طرح قانون حل ​الكنيست​ وتقديم موعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية الأسبوع المقبل، ليصبح لابيد رئيسا للوزراء في المرحلة الانتقالية، وذلك وفقا لاتفاق التناوب مع بينيت، وهو من سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الشهر القادم.

المصدر: RT