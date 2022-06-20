غانتس يعلن أن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، وأن هذا التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية.

وقال غانتس الذي كشف النقاب عما أسماه "تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط"، في إحاطة أمام الكنيست الإسرائيلي إن مثل هذا التعاون يحدث بالفعل، مبينا أنه "خلال العام الماضي، كنت أقود برنامجا مكثفا مع شركائي في البنتاغون والإدارة الأمريكية سيعزز التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة".

وأكد أن "هذا البرنامج بدأ العمل به بالفعل وتمكن بنجاح من اعتراض محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى"، مضيفا: "آمل أن نتخذ خطوة أخرى للأمام في هذا الجانب من التعاون الإقليمي خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المهمة"، المقررة في يوليو المقبل.

المصدر: i24 news