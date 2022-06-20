أوكرانيا تحدد موعد البدء بمصادرة ممتلكات الروس والمتعاونين معهم

أعلن وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوسكا، أن مرحلة المصادرة الحيوية لممتلكات الأوكرانيين والمتعاونين مع روسيا وكذلك ممتلكات الروس في أوكرانيا، ستبدأ بحلول نهاية الصيف الجاري.

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وقال ماليوسكا لقناة "رادا" الأوكرانية، اليوم الاثنين: "تم تجميد ممتلكات عدد كبير من الخونة، لا يمكنهم بيع ممتلكاتهم. ونتوقع أن تبدأ مرحلة المصادرة الجماعية في نهاية الصيف الجاري. وحاليا توجد هناك سوابق بين الأشخاص المتعاونين مع روسيا. مثلا فقد أصحاب "سبيربنك" و"بروم إنفيست بنك" ممتلكاتهم. والعدد الأكبر (من أعمال المصادرة) سيتم قبل نهاية الصيف الجاري".

ووقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سابقا، قانونا حول "المصادرة الإجبارية للممتلكات الروسية وممتلكات المواطنين الروس في أوكرانيا. وإضافة إلى ذلك هدد بعمل كل شيء لمصادرة ممتلكات "الدعاة الروس"، وذلك دون التوضيح عمن يدور الحديث.

المصدر: نوفوستي