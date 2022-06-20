بلومبرغ: العقوبات ضد روسيا تجبر النمسا على العودة إلى "عصر الفحم"

قالت وكالة بلومبرغ، إن النمسا تستعد لإعادة تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري تم إغلاقها منذ عامين، وذلك بسبب انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الائتلاف الذي يقوده المستشار النمساوي كارل نيهامر: "اتفقت الحكومة وشركة Verbund (من أكبر موردي الكهرباء في البلاد) على إعادة تجهيز محطة Mellah CHP الكهروحرارية المتوقفة عن العمل حاليا، بهدف إعادة توليد الكهرباء من الفحم الحجري في حالة الطوارئ".

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد إغلاق مبدئي كجزء من خطة أوروبا للابتعاد عن الفحم، تم تحويل المحطة إلى مركز أبحاث لدراسة وقود الهيدروجين.

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وذكرت أن احتياطيات البلاد من الغاز حاليا، تغطي فقط 39% من استهلاكها السنوي.

في 14 يونيو، أعلنت شركة غازبروم أنها لا تستطيع استخدام سوى ثلاث وحدات ضخ فقط في محطة "بورتوفايا"، بسبب رفض شركة "سيمنس" الألمانية إعادة معدات للضخ في الوقت المحدد بعد صيانتها. وفي اليوم التالي، أعلنت الشركة الروسية أنها ستوقف عمل توربين غازي آخر من شركة "سيمنس في نفس المحطة، واعتبارا من 16 يونيو، سيكون بمقدورها توفير ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من أصل 167 مليون متر مكعب إلى "السيل الشمالي".

المصدر: نوفوستي