غانتس يوعز للدوائر الأمنية بالاستعداد لردود فعل عسكرية إذا استهدفت إيران إسرائيليين

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه أوعز إلى الدوائر الأمنية بالاستعداد لردود فعل عسكرية، إذا استهدفت جهات إيرانية مواطنين إسرائيليين.

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وفي مستهل جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حذر بيني غانتس من أن "إسرائيل سترد على أي عدوان إيراني في الزمن المناسب والقوة الملائمة"ـ لافتا إلى أنه "أوعز إلى الدوائر الأمنية بالاستعداد لردود فعل عسكرية، إذا استهدفت جهات إيرانية مواطنين إسرائيليين".

وأشار غانتس إلى أن "إسرائيل حققت مؤخرا بعض الانجازات في الساحة الدولية تجاه النظام الإيراني، من بينها إبقاء الحرس الثوري مدرج في قائمة المنظمات الإرهابية"، معربا عن أمله في أن "تساهم الجولة القريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في تعزيز التعاون مع البنتاغون ودول المنطقة للتصدي لهجمات المسيرات والصواريخ الإيرانية".

ودعا غانتس المواطنين الإسرائيليين إلى "أخذ تحذيرات السفر إلى تركيا على محمل الجد".

في حين يتوجه نحو 4000 سائح إسرائيلي إلى تركيا اليوم الاثنين، بحيث تكون وجهاتهم الرئيسية إسطنبول وأنطاليا ومارماريس، وذلك على الرغم من التحذيرات الخطيرة من هذا السفر، وفق هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

كما سيقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بزيارة خاطفة لتركيا بعد 3 أيام لمناقشة هذه التحذيرات وقضايا أخرى، وفق "مكان".

المصدر: "مكان"