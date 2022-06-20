قوات دونيتسك تعلن القضاء على سرية من جيش أوكرانيا

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان اليوم الاثنين، إن وحداتها بالتعاون مع الجيش الروسي، تمكنت من القضاء على عناصر سرية كاملة من جيش أوكرانيا.

وخلال تلك المواجهات، فقد الجانب الأوكراني كذلك 3 راجمات للصواريخ من طراز "غراد".

وأضاف البيان: "بفضل النشاط المشترك لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية والجيش الروسي، تم تدمير الأسلحة والمعدات العسكرية التالية للعدو: 3 راجمات للصواريخ من طراز غراد، و4 شاحنات عسكرية وكذلك عناصر سرية من جيش أوكرانيا. وتم قمع ثلاث نقاط إطلاق نار للعدو في منطقة بلدتي أفدييفكا ونيفلسكويه".

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وفي يوم أمس الأحد، ذكرت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 30 شخصا في اليوم السابق، كما تم تدمير ثلاث راجمات للصواريخ من طراز "غراد"، ومركبتين مدرعتين وطائرة بدون طيار.

المصدر: نوفوستي