هرتصوغ وأردوغان يناقشان التعاون الأمني بين تل أبيب وأنقرة

أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، أنه ناقش هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان النوايا لشن هجمات "إرهابية" ضد إسرائيليين في اسطنبول.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه: "على خلفية النوايا المنشورة مؤخرا لارتكاب هجمات إرهابية ضد الإسرائيليين الموجودين في اسطنبول، تحدث الرئيس إسحاق هرتسوغ اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "شكر هرتصوغ أردوغان على جهوده لإحباط الأنشطة الإرهابية على الأراضي التركية".

وتابع: "خلال المكالمة الهاتفية، سلط الزعيمان الضوء على المساهمة الكبيرة لهذا التعاون في الثقة التي يتم بناؤها بين الحكومات والأمم".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس هرتصوغ شدد على أن التهديد لم ينته بعد، وأن جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تستمر".

وختم البيان، أن "الزعيمين اتفقا على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار المفتوح والمستمر".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت الجمعة الماضي، من هجوم إيراني قد يستهدف السياح الإسرائيليين في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب القناة، فإن "ذلك جاء بعد تقييم أمني أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بحضور كبار قادة المؤسسة الأمنية وجهاز الموساد".

المصدر: RT + وكالات