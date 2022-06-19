استحمت مع والدها.. مذكرات ابنة بايدن تثير جدلا واسعا

أثارت مقتطفات مسربة من مذكرات أشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بعض تصرفات والدها معها وبعض ما ورد في كتاب مذكراتها الخاصة، ردود فعل كبيرة وجدلا واسع النطاق.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، فقد تم نشر وتسريب مقتطفات من اليوميات الشخصية لأشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كشفت أنها استحمت مع والدها، والتي أثارت ردود فعل كبيرة.

ولفتت الوسائل إلى أنه لم يتم انتقاد بايدن بسبب السلوك غير اللائق فحسب، بل وصف الفعل أيضا بأنه تحرش بالأطفال.

وجاء في أحد هذه المقتطفات التي تم تسريبها من مذكرات أشلي، "لقد كنت دائما شخصا مجنونا ذات طابع جنسي مفرط في سن مبكرة.. أتذكر إلى حد ما ممارسة الجنس مع أحد أفراد الأسرة، أتذكر أنني مارست الجنس مع الأصدقاء في سن مبكرة، وأيضا الاستحمام مع والدي وهو أمر غير مقبول على الأرجح".

من جهته هاجم المقدم التلفزيوني في قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، الرئيس الأمريكي بعدما تم ذكره في المذكرات، حيث وصف كارلسون سلوك بايدن بالفظيع.

وعلق كارسلون: "تخيل أنك والد بنات. اسأل نفسك: هل هناك أي تفسير لمثل هذا السلوك يمكن أن يبرره؟ لا يوجد مثل هذا التفسير. هذا انحراف، هذا فظيع. لا تذكر آشلي بايدن كم كانت عمرها في ذلك الوقت، عندما كانت تستحم مع والدها، ومع ذلك، كان من الواضح أنها كانت كبيرة بما يكفي لتتذكر ذلك".

الاستحمام مع ابنتك "غير مقبول!"، قال كارلسون مضيفا: "إذا لم تكن هذه محاولة للتحرش بقاصر، فهذا بالتأكيد سبب لزيارة الشرطة".

BREAKING: @TuckerCarlson reads Ashley Biden's diary, recounts Biden's sexual misconduct.



"I've always been boy crazy..Hyper-sexualized @ young age..I remember somewhat being sexualized with a family member; I remember having sex w/ friends @ young age; showers w/ my dad." #MeToopic.twitter.com/KFtO6bzi8d — Vadim Bichutskiy 🇺🇸 (@Stat4Real) June 18, 2022

وانتقد الكثير من رواد تويتر تصرف بايدن بناء على ما ورد في مذكرات ابنته، واعتبره البعض أنه بمثابة "تحرش جنسي".

IS JOE BIDEN SO PERVERTED OR SENILE HE ACTUALLY TOOK HIS OWN DAUGHTER IO THE SHOWER WITH HIM AND SEXUALLY MOLESTED HER? pic.twitter.com/XWzJ0zGD6v — Casandra (@casandramem) June 17, 2022

Biden’s daughter claims she was molested as a girl while she & her father were showering together. This is definitely not Presidential behavior. — Jont Trubek (@JontTrubek) November 7, 2021

Biden's daughters diary was exposed and one thing we learn is how Joe took showers with his daughter and she has been in and out of rehab for sex addiction, and drug addiction, and that Joe may have molested her while showering, now that is sick. This Scumbag is our president — Jenny Fentos (@FentosJenny) June 17, 2022

من جانب آخر قالت وسائل إعلام إن مكتب التحقيقات FBI قبض على امرأة وأحالها للتحقيق بعد ما قامت بتسريب مذكرات أشلي.

المصدر: وسائل إعلام