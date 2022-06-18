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فيتنام: السجن عامين لناشطة بيئية معروفة

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فيتنام: السجن عامين لناشطة بيئية معروفة
Gettyimages.ru
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حكم على الناشطة البيئية الفيتنامية المعروفة نغي ثي خانه، الناشطة في مكافحة مصادر الطاقة الملوثة للبيئة بالسجن عامين بتهمة "التهرب الضريبي"، وفق ما أعلنت المنظمة التي تعمل فيها.

وقالت منظمتها: "نظرا لمساهمتها في المجتمع الفيتنامي وعملها، فإن الحكم ضدها قاس جدا".

وتم توقيف الناشطة البالغة 46 عاما في فبراير، حسب وسائل إعلام رسمية.

وتعد الناشطة من الأصوات القليلة في فيتنام المناهضة لتزايد استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم.

وتمكنت منظمة "GreenID" البيئية غير الحكومية في فيتنام من إقناع الحكومة بإزالة 20 ألف ميغاواط من طاقة الفحم من خطة الطاقة الوطنية بحلول عام 2030، ونالت بفضل ذلك جائزة غولدمان للبيئة، "نوبل الأخضر" عام 2018.

المصدر: أ ف ب

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