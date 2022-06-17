ميركل: استقالتي ربما ساهمت في تصعيد الصراع في أوكرانيا

قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مقابلة مع مجموعة RND الإعلامية، إن استقالتها قد تكون أحد أسباب تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وأضافت: "من الممكن أن رحيلي ساهم في ذلك، مثل الانتخابات في فرنسا، أو انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أو الجمود في تنفيذ اتفاقية مينسك".

وفي نهاية فبراير، أدانت ميركل العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا. وعلى حد قولها "لا يوجد مبرر لهذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي".

وفي محادثة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جرت في أبريل، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن المشكلة برمتها حول أوكرانيا نشأت بعد الانقلاب الذي وقع في كييف في عام 2014.

المصدر: RT