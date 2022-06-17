ماكرون: أوكرانيا قد تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بسبب الأعمال القتالية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوكرانيا لا يمكن أن تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، "لكننا على استعداد لمنحها هذا الوضع بسبب الأعمال القتالية".

وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة BFMTV: "أوكرانيا لا يمكن أن تصبح مرشحة (لعضوية الاتحاد الأوروبي). لكننا نفعل ذلك لأن هناك حربا تدور هناك".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد الآن لمنح أوكرانيا وضع المرشح لنيل العضوية فيه.

وشدد ماكرون على أنه لا يحق للاتحاد الأوروبي الطلب من الأوكرانيين المجيء وطلب الترشيح لاحقا.

المصدر: نوفوستي