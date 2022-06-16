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موسكو: المفاوضات الروسية الأمريكية حول المناخ في حالة جمود

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موسكو: المفاوضات الروسية الأمريكية حول المناخ في حالة جمود
Media ru - Clare Jackson
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أكد رسلان إديليجريف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لقضايا المناخ توقف المفاوضات مع جون كيري الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ.

وقال اديليجريف: قناعتي أننا بحاجة لفهم ما يحدث، ما هو نوع العلاقة القائمة. ما زلت مؤيدا لمبدأ أن القضايا ذات الأبعاد الدولية يجب أن توضع على رأس جدول الأعمال، النزاعات المحلية كانت وستبقى دائما دائرة".

وأضاف: "لا يجوز بسبب صراع محلي إبطال الأنشطة الدولية التي تم قطع أشواط فيها من قبل. ومن الأمثلة الحية على ذلك زيادة انبعاثات حركة الطيران".

وقال اديليجريف في وقت سابق، إن قرارات بعض الدول وبينها بلدان الاتحاد الأوروبي تجاه تغيير مسارات الطيران، والتخلي عن الوقود النظيف، أدت لتفاقم الوضع وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المصدر: تاس

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