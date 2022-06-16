طهران: لدينا معلومات عن مسؤولين إسرائيليين أكثر مما تعرفه عنهم أجهزة إسرائيل الأمنية

أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، أن لدى بلاده معلومات عن مسؤولين إسرائيليين أكثر مما لدى أجهزة تل أبيب الأمنية عنهم، وأن إيران تنفذ طلعات فوق إسرائيل.

وخلال حديث عما حققته طهران في المجال العسكري والاقتصادي في ظل العقوبات والحصار، قال أول قائد عام للحرس الثوري الإيراني، إن بلاده نجحت في مقاومة العقوبات ومقاومة الحصار الاقتصادي، وأنها تجاوزت إسرائيل: "نحلق في سماء إسرائيل ونلتقط صورا جوية، ونتابع لمسافة 700 إلى 800 كيلومتر، قبل أن نعود، وذلك باستخدام أنظمة مضادة للرادار".

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وأضاف مساعد الرئيس الإيراني خلال مؤتمر عقد بجامعة طهران: "لدينا معلومات عن بعض المسؤولين الإسرائيليين أكثر مما لدى بعض الأجهزة الداخلية الإسرائيلية".

ونقل موقع "انتخاب" الإيراني عن رضائي أنه "يجب أن يكون هناك تغيير كبير في الاقتصاد الإيراني، لكن هذا التغيير يجب أن يكون في إطار ونموذج التطورات الثورية".

وأضاف: "إذا التحق الشعب بالحكومة في الميادين الاقتصادية سوف نحقق انتصارا كما حصل في الثورة والحرب وميادين أخرى".

المصدر: موقع "انتخاب"