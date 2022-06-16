السفير الأمريكي لدى بكين يتوقع استمرار الإغلاقات في الصين حتى عام 2023

رجح السفير الأمريكي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، أن تواصل الصين فرض إلاغلاقات الشاملة حتى 2023 لاحتواء فيروس كورونا، محذرا من أن استراتيجية "صفر كوفيد" تلحق الضرر بالأعمال التجارية.

وقال في تصريح لمعهد "بروكينغز" للأبحاث: "أعتقد أنه سيتعين علينا أن نتعايش مع هذا الأمر لمدة طويلة.. شخصيا أعتقد أن استراتيجية (صفر- كوفيد) ستستمر على الأرجح حتى مطلع العام 2023".

وأضاف: "الإغلاقات تتسبب باضطراب سلاسل الإمداد وتجعل الشركات الأجنبية تتريث في الإقدام على مزيد من الاستثمارات"، مشيرا إلى أن "الصين سوق أكبر من أن يتم التخلي عنها، ولا نرى شركات كثيرة تخرج بشكل كامل".

وأوضح: "أعتقد أن هناك كثيرا من التردد على صعيد الاستثمار في التزامات مستقبلية"، مرجحا "استمرار الأوضاع على هذا النحو إلى أن ينتهي الصينيون من هذا الأمر".

وتابع: "من الصعب إقناع أي من زملائي في واشنطن بالمجيء إلى هنا حين أقول لهم إنه سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما".

وحسب استطلاع أجرته مؤخرا غرفة التجارة الأمريكية، تعمد ربع الشركات الأمريكية في شنغهاي إلى خفض المشاريع الاستثمارية، فيما تخفض كلها تقريبا توقعاتها بالنسبة للعائدات.

ورصد فيروس كورونا للمرة الأولى في نهاية العام 2019 في مدينة ووهان، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة على خلفية إخفاقها في وقف تفشي الوباء، في تحركات نادرا ما تسجل في الصين.

ومذاك الحين، تعهدت بكين القضاء على الجائحة العالمية، وهي القوة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي تحاول وضع حد للإصابات بشكل تام، فارضة إجراء فحوص على نطاق واسع ومجبرة الملايين على ملازمة منازلهم.

المصدر: "أ ف ب"