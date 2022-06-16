روسيا: لا خطط لدينا لقتال تركيا شمالي سوريا
أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن موسكو ليس لديها خطط لقتال القوات التركية على خلفية العملية العسكرية التي تخطط لها أنقرة شمال سوريا.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن لافرينتيف قوله إنه لا توجد وحدات قتالية روسية في شمال سوريا.
وقال لافرينتييف في وقت سابق إن أنقرة يجب أن تمتنع عن إطلاق عملية جديدة في سوريا. ووفقا له، أعربت روسيا عن قلقها لتركيا من أن هذا قد يؤدي إلى جولة جديدة من المواجهة المسلحة، فضلا عن تحفيز الانفصالية.
وأضاف: "كما نعلم، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن العملية"، مؤكدا أن أنقرة "يجب أن تمتنع عن ذلك".
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .