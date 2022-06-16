مصدر أوكراني يكشف عن مقترح قدمه الزعماء الأوروبيون لزيلينسكي

قال فيكتور أندروسيف مستشار وزير داخلية أوكرانيا، إن من أهداف زيارة الزعماء الأوروبيين الثلاثة إلى كييف، إعادة أوكرانيا إلى عملية التفاوض مع روسيا.

وأشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وصلوا إلى كييف في زيارة رسمية.

وأضاف: "وفقا لمعلوماتي، يحمل شولتس وماكرون ودراغي في جعبتهم ترشيح أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك طلب العودة إلى عملية التفاوض مع روسيا".

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في وقت سابق، قال فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، الذي يترأس الوفد الروسي في المحادثات مع الجانب الأوكراني، إنه تجري اتصالات دورية بين الجانبين الروسي والأوكراني، لكن كييف "لا تريد مواصلة المفاوضات في السياق الذي جرت فيه حتى الآن".

المصدر: نوفوستي