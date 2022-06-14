المحكمة العليا البريطانية تقرر عدم النظر في أي استئناف على خطة الترحيل الحكومية إلى رواندا

قررت المحكمة العليا البريطانية عدم النظر في أي استئناف على خطة الترحيل الحكومية إلى رواندا قبيل إقلاع أول رحلة مقررة اليوم الثلاثاء.

وقال قرار المحكمة العليا إن محكمة الاستئناف لم تخطئ في قرارها أمس بالسماح لرحلة رواندا بالمضي قدما.

وأشارت المحكمة إلى أنها استمعت إلى أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي أعطت تأكيدات بأنه إذا تبين أن الترحيل غير قانوني في تاريخ لاحق، فإنها ستمتثل لأي أمر محكمة لإعادة اللاجئين من رواندا إلى المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، أقرت الحكومة البريطانية بأن الرحلة المخطط لها التي تقل طالبي اللجوء إلى رواندا قد لا تمضي قدما هذا المساء.

وكانت قد رفضت المواقف المعارضة لاتفاقها مع حكومة رواندا الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار)، مؤكدة أن لا شيء "سيردع (الحكومة) عن ضرب تجارة البشر المميتة لإنقاذ حياة الناس في نهاية المطاف".

المصدر: "الإندبندنت"