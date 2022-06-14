الخزانة الأمريكية تمدد إعفاء المؤسسات المالية من العقوبات المتعلقة بمبيعات الطاقة الروسية

مددت وزارة الخزانة الأمريكية فترة الإعفاء من العقوبات، لتسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بمعالجة المعاملات المتعلقة بمبيعات الطاقة الروسية لما يقرب من ستة أشهر أخرى.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإعفاء من العقوبات، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 24 يونيو، سيظل ساري المفعول حتى الخامس من ديسمبر، لحين دخول حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي حيز التنفيذ.

وبررت واشنطن الإعفاء بسعيها لتقليل الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية.

وفي حين حظرت الولايات المتحدة بالفعل استيراد موارد الطاقة الروسية، فإن العديد من مبيعات الطاقة في الخارج مقومة بالدولار. وسيسمح استمرار الإعفاء للمؤسسات المالية الأمريكية بمعالجة مدفوعات الطاقة الروسية في البلدان الأخرى.

المصدر: وول ستريت جورنال