 
مباشر

فرنسا تعلق على الأزمة بين إسبانيا والجزائر

أخبار العالم

فرنسا تعلق على الأزمة بين إسبانيا والجزائر
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t89i

في أول تعليق لها منذ توتر العلاقات بين إسبانيا والجزائر، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية تمسكها بعلاقات جيدة بين الشركاء الأوروبيين والجيران في الضفة الجنوبية للمتوسط.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها في أن الحوار سيسمح بتجاوز التحديات المشتركة.

وقررت الجزائر الأسبوع الماضي، وقف "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا، وذلك على خلفية موقف مدريد من ملف الصحراء الغربية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا