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بلينكن: إيران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال وسلوكياتها حاليا لا تبشر بالخير

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بلينكن: إيران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال وسلوكياتها حاليا لا تبشر بالخير
Globallookpress
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران "بجعل العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين إن "إزالة إيران كاميرات المراقبة في منشآتها النووية يجعل العودة للاتفاق النووي بعيدة المنال"، مضيفا أن "سلوكيات إيران حاليا لا تبشر بالخير".

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ولفت إلى أن "إيران تواصل إقحام قضايا أخرى في المفاوضات وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت تريد المضي قدما في الاتفاق النووي".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الكوري الجنوبي أن بلاده ستناقش مسألة "الأصول الإيرانية المجمدة لديها مع طهران وواشنطن"، معربا عن "أمله في عودة العمل بالاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن".

 

المصدر: "سبوتنيك" 

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