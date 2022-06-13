بلينكن يحث بريطانيا على التفاوض "بحسن نية" بشأن أيرلندا الشمالية

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بريطانيا على التفاوض "بحسن نية" مع الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية، بعد اقتراحها إجراء إصلاح أحادي الجانب لاتفاق التجارة بعد "بركست".

ودعا بلينكن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى "مواصلة المفاوضات بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل يحافظ على مكاسب اتفاقية بلفاست" ، في إشارة إلى اتفاق 1998 الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي جلب السلام إلى إلى الإقليم.

وكانت الحكومة البريطانية قدمت إلى البرلمان مشروع قانون جديد يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إشعال فتيل حرب تجارية مع دول التكتل.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بروتوكول إيرلندا الشمالية بأنه "منطقي ويحمل حلا عمليا للمشاكل التي تواجه إيرلندا الشمالية"، وأشار إلى أنه "لا يشكل خرقا للقانون الدولي".

المصدر: "أ ف ب"