تشاووش أوغلو: أي مفاوضات في قبرص يجب أن تكون بين دولتين لا مجتمعين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه في حال كانت مفاوضات بين جانبي جزيرة قبرص، فيجب أن تكون "بين دولتين لا بين مجتمعين"، مشددا على ضرورة المساواة بين الطرفين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، في العاصمة لفكوشا، أوضح تشاووش أوغلو، أن "تدابير بناء الثقة بين شطري الجزيرة التي طرحها زعيم جنوب قبرص نيكوس أناستاسيادس، لم تأت بجديد وتهدف إلى تمييع العملية التفاوضية".

وأكد أن "تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لديهما موقف مشترك تجاه المشكلة في الجزيرة"، مشددا على "ضرورة المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ بين الطرفين في الجزيرة".

وأضاف أن "حقوق قبرص التركية جرى تأكيدها منذ عام 1960، لكنها اغتصبت فيما بعد"، مؤكدا أن "تركيا لن تسمح بإنكار حقوق القبارصة الأتراك".

وذكر أن الجانب التركي سيقدم مقترحات تعاون في الأيام المقبلة من شأنها تحسين التعاون بين شطري الجزيرة، لافتا إلى أن هذه المقترحات ستكون مهمة ليس فقط للجزيرة بل لاستقرار المنطقة بأكملها.

ورأى أنه "يتعين على جنوب قبرص النظر بإيجابية إلى المقترحات إذا كانت ترغب في التعاون، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الجانب التركي سيواصل طريقه"، مضيفا: "إدارة جنوب قبرص تهدف لاستعادة منطقة مرعش، لكنها أراض لجمهورية شمال قبرص التركية، والخطوات المتخذة في إطار افتتاحها لا تنتهك القانون الدولي".

المصدر: TRT