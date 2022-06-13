وسائل إعلام: فنزويلا تصدر النفط لإيطاليا وإسبانيا لدفع ديونها

ذكرت صحيفة Handelsblatt نقلا عن مصدر في الحكومة الألمانية أن فنزويلا ستزود شركة "إيني" الإيطالية بـ3.8 مليون برميل من النفط وشركة "ريبسول" الإسبانية " بنفس الكمية على الأرجح".

وكما علمت الصحيفة من دوائر حكومية في برلين، فإن الاتفاقية مع "إيني" تنص على توريد 3.8 مليون برميل. من المرجح أن تكون هناك صفقة مع "ريبسول" بنفس الكمية. ويجب أن تعوض إمدادات النفط الديون التي تراكمت على فنزويلا لصالح شركتي "إيني" و"ريبسول"، لذلك فإنه لن يتم دفع أموال مقابل النفط.

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وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانيا تحاول حاليا "معرفة من خلال قنواتها الدبلوماسية ما إذا كانت الصفقات استثناءات لمرة واحدة أو إذا ما كان الأمريكيون يريدون تسهيل تصدير النفط من فنزويلا بشكل عام في المستقبل القريب".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق ترخيصا عاما يسمح لشركة النفط "شيفرون" بدء مفاوضات مع حكومة مادورو بشأن الأنشطة المستقبلية في البلاد.

المصدر: نوفوستي