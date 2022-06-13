وكالة: الهجرة غير النظامية إلى أوروبا تشهد ارتفاعا كبيرا

ارتفعت عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 82 في المئة، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بمثيلتها العام الماضي.

وقالت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) إن عدد تلك العمليات ارتفع إلى 86420، وأظهرت الإحصاءات أن عدد الوافدين في شهر مايو الماضي ارتفع بنسبة 75 في المئة، على أساس سنوي إلى 23500 عملية.

وأوضحت الوكالة أن اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر المعابر الحدودية لم يؤخذوا في الاعتبار في تلك الحسابات.

وتم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة دخول غير نظامي، أي أكثر بثلاث مرات من الفترة نفسها من العام الماضي، عبر طريق البلقان الذي كان يستخدمه بشكل أساسي المهاجرون السوريون والأفغان.

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وحسب الوكالة، فقد ارتفع عدد عمليات العبور غير النظامي في شرق المتوسط إلى أكثر من 13 ألفا بزيادة 116 في المئة عن العام الماضي.

ودخل ثلثا هؤلاء الأشخاص الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة قبرص التي شهدت زيادة في عمليات العبور غير القانوني بنسبة 213 في المئة.

وكان معظم المهاجرين من نيجيريا وسوريا والكونغو.

وعلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، زادت عمليات العبور غير الشرعي بأكثر من أربعة أضعاف منذ بداية العام ليصل إلى 2155.

وكان الذين سلكوا هذا الطريق بشكل أساسي من أوكرانيا والعراق وبيلاروس.

المصدر: "أ ف ب"