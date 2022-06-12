رئيس وزراء سريلانكا: قد نضطر إلى شراء مزيد من النفط الروسي

قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينغه إن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا في وقت تبحث فيه الدولة الجزيرة بشدة عن الوقود وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وأوضح رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه المعين حديثا، أنه سيبحث أولا عن مصادر أخرى، لكنه سيكون منفتحا على شراء المزيد من النفط الخام من موسكو.

وفي مقابلة موسعة مع أسوشيتد برس السبت، أشار ويكريميسينغه أيضا إلى أنه على استعداد لقبول المزيد من المساعدات المالية من الصين، على الرغم من ديون بلاده المتزايدة.

وقال ويكريميسينغه إن الحرب في أوكرانيا تزيد الأمر سوءا، مشيرا إلى أن النقص الحاد في الغذاء يمكن أن يستمر حتى عام 2024. وقال إن روسيا عرضت أيضا القمح على سريلانكا.

تحدث ويكريميسينغه، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في سريلانكا، إلى أسوشيتد برس في مكتبه بالعاصمة كولومبو، بعد أقل من شهر على توليه المنصب للمرة السادسة كرئيس للوزراء.

وأدى ويكريميسينغه، الذي عينه الرئيس غوتابايا راجاباكسا لحل أزمة اقتصادية كادت أن تقضي على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، اليمين بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة الشهر الماضي التي أجبرت سلفه ماهيندا راجاباكسا، شقيق الرئيس، على التنحي والبحث عن الأمان من الحشود الغاضبة في قاعدة بحرية.

المصدر: أسوشيتيد برس