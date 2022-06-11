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كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

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كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط
Legion-Media
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قال هنري كيسنجر أنه يجب على الدول الغربية أن تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية عند مناقشة تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا من أجل تجنب زيادة النفوذ الصيني على موسكو.

وقال كيسنجر في مقابلة نشرت مساء السبت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "صنداي تايمز: البريطانية: "السؤال الآن هو كيفية إنهاء هذه الحرب. بعد أن تنتهي، يجب إيجاد مكان لأوكرانيا، وكذلك لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعا أماميا للصين في أوروبا".

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وفي حديثه عن الناتو، قال كيسنجر إنه "من المهم الحفاظ على الحلف الذي "يعكس التعاون بين أوروبا وأمريكا"، لكن كان من الضروري "الاعتراف بحقيقة أن أحداث كبيرة قادمة" في الشرق الأوسط وآسيا.

وأضاف: "لقد اجتمع الدول الأعضاء في الناتو بشأن قضية أوكرانيا لأنها ذكّرتهم بالتهديدات القديمة. لقد قاموا بعمل جيد للغاية وأنا أؤيد ما فعلوه".

المصدر: تاس

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