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لبنانيان بين الطاقم.. العثور على كافة ضحايا تحطم طائرة مروحية في إيطاليا (صورة + فيديو)

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لبنانيان بين الطاقم.. العثور على كافة ضحايا تحطم طائرة مروحية في إيطاليا (صورة + فيديو)
Gettyimages.ru
لبنانيان بين طاقم المروحية المفقودة.. العثور على كل الجثث بعد تحطم طائرة مروحية في إيطاليا
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أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء يم السبت بأنه تم التأكد من وفاة اللبنانيين طارق طياح وشادي كريدي الذين كانا على متن المروحية التي تحطمت في إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن فرق إنقاذ قولها إنها عثرت على 7 قتلى بعد تحطم طائرة مروحية.

وكانت المروحية تقل 7 أشخاص، هم قائدها الإيطالي ولبنانيان و4 أتراك.

وأقلعت الطائرة الخميس من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمال إيطاليا، عندما اختفت من على شاشات الرادار بعد أن تعرضت لطقس سيئ فوق منطقة مرتفعات تغطيها الغابات.

وقالت شركة "إكزاسيباسي" للمنتجات الاستهلاكية في بيان إن 7 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بينهم 4 رجال أعمال أتراك يعملون لصالحها إضافة إلى قائدها إيطالي الجنسية.

وأشارت وكالات ووسائل إعلام إلى أن هناك صعوبة في الوصول إلى المكان، بسبب كثافة الأشجار ووعورة الطرق المؤدية إلى موقع سقوط المروحية.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه "عثر رجال الإنقاذ على الجثتين المتبقيتين، ولا يوجد ناجون من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار من فينيتو وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية واثنان لبنانيان، كانا في رحلة عمل في إيطاليا".

المصدر: وكالات

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