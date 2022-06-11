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وسائل إعلام: فنلندا ترفض استيفاء الشروط التركية لانضمامها إلى الناتو

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وسائل إعلام: فنلندا ترفض استيفاء الشروط التركية لانضمامها إلى الناتو
Legion-Media
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كتبت صحيفة "إيلتا سانومات" أن السلطات الفنلندية رفضت تسليم أعضاء من حركة "حزمة" إلى تركيا، كما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل الموافقة على طلب هلسنكي للانضمام إلى الناتو.

وقالت الصحيفة: "فنلندا لم توافق على نقل أشخاص لتركيا، حيث أنه بحسب أنقرة، كانوا مرتبطين بحركة غولن أو حزب العمال الكردستاني، المعترف به كمنظمة إرهابية في تركيا".

ووفقا للصحيفة، في بداية شهر يونيو، تلقت هلسنكي عشرة طلبات تسليم من أنقرة، تمت الموافقة على سبعة منها. وسلمت فنلندا شخصين، لا علاقة لهم بالإرهاب.

وكانت فنلندا والسويد قد سلمتا طلبات، العضوية في حلف "الناتو"، 18 مايو الماضي، على خلفية الأحداث الأوكرانية، وفي الوقت نفسة أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن التخلي عن سياسة الحياد العسكري التقليدية لفنلندا سيكون خاطئا، حيث لا توجد أي تهديدات لأمنها.

المصدر: نوفوستي

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