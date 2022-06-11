تصريحات المستشار الألماني حول الاعتراف بكوسوفو تثير حفيظة قراء صحيفة صربية

رد قراء صحيفة "كورير" الصربية على المطالب التي وجهها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بلغراد بخصوص الاعتراف بكوسوفو المعلنة من جانب واحد.

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وقال مستخدم لقبه ميلان "أقبله وأطعمه وأرسله إلى المنزل. وألق هذه التهديدات في سلة المهملات حيث تنتمي".

وكتب ستانيمير "لم يفهم الألمان أن الإنذار النهائي مع الصرب لن يمر".

وأشار دوكا إلى أن "الابتزاز لن يوصلك إلى أي مكان".

وتساءل آخر:"إلى متى سوف يبتزنا هؤلاء الناس؟"

وقال زير: "الغرب هو عدونا وهذا لن يتغير".

كما أضاف كيزا بي جي: "الألمان، لم تدمرونا في حربين، والآن تريد أن تفعل ذلك مرة أخرى. لست بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي لأعيش بالطريقة التي أعيش بها، لقد اعتدت بالفعل على الحصول على القليل".

من جهته قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في وقت سابق، أثناء زيارة شولتس، "سمعت سلطات الجمهورية لأول مرة عن الحاجة إلى الاعتراف باستقلال كوسوفو من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت رئيس الدولة، إلى طلب المستشار الألماني أيضا "بشكل واضح وحاد" السلطات الصربية بالانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأضاف فوتشيتش أن الضغط على صربيا بشأن كوسوفو يتزايد بشأن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي