صور أقمار صناعية تظهر الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي جراء القصف الإسرائيلي فجر الجمعة

نشرت شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)" صورا لمدرج مطار دمشق الدولي ومدى تضرره، منوهة بأن الغارة الإسرائيلية يوم الجمعة "عطلت المطار بالكامل".

وأشارت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

New imagery of #Damascus international Airport shows extensive damage to both military & civilian runways from this morning's strikes.This comes after Syria’s Ministry of Transport halted flights to and from the airport. pic.twitter.com/ng5Ui6vyEn — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) June 10, 2022

وفي وقت سابق من ساعات الصباح الأولى من الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا وأسقطت معظمها، بحسب مصدر عسكري سوري.

وقال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم جنوب العاصمة، والبعض قال إن انفجارات عنيفة شوهدت وسمعت قرب مطار دمشق.

من جهتها، كشفت الحكومة السورية الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه للاستهداف الإسرائيلي، بعد إعلانها تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة".

ولفتت وزارة النقل السورية في بيانها إلى حجم الأضرار في المطار، وأن كوادر الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة "تعمل على إزالة أثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وسيتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية".

بدورها دانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

المصدر: RT