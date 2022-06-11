كوريا الشمالية.. تعيين وزير خارجية ورئيس أركان جديدين

أفادت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بتعيين وزير خارجية ورئيس أركان للجيش جديدين خلال الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب.

وسيكون العضو البارز في وفد كوريا الشمالية إلى المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرا جديدا للخارجية بدل الوزير السابق ري سون جون.

وسيحل ري تاي سوب محل بارك جونغ تشون في منصب رئيس الأركان للجيش الشعبي الكوري.

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واتخذ الاجتماع العام كذلك عددا من القرارات بشأن تعيينات في الجهاز المركزي للحزب والجيش.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون، الذي حضر الاجتماع الموسع الخامس للجنة المركزية يوم الخميس، عرض أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للجمهورية، والأبحاث الدفاعية "لحماية الحقوق السيادية" لها.

يذكر أن الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري افتتح يوم الخميس واختتم يوم الجمعة.

المصدر: وكالات