معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام يعترف بإمكانية تسرب الأسلحة "الأوكرانية" للسوق السوداء

قال الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سايمون ويزمان، إن الأسلحة الموردة لأوكرانيا "قد تختفي في نهاية المطاف في السوق السوداء".

إقرأ المزيد

جاء ذلك في مقابلة له مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، حيث قال الباحث إن وتيرة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا تتصاعد، وهو ما ينذر بإمكانية دخولها إلى السوق السوداء، وعزا الباحث ذلك إلى "عدم سيطرة أوكرانيا بالكامل على أراضيها"، حيث أن تسليم الأسلحة إلى سلطات كييف بهذه السرعة الكبيرة يزيد من خطر فقدان السيطرة عليها.

وقد اتفقت مع ويزمان ممثلة منظمة "حملة مكافحة تجارة السلاح" البريطانية، كريستين بايز، التي قالت: "قد تعتقد أنك تعطي الأسلحة لأشخاص تعرفهم وتحبهم، ولكن بعد ذلك ينتهي بهم الأمر ببيعها لأشخاص لا تعرفهم ولا تحبهم".

المصدر: تاس