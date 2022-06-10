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المغربي المحكوم بالإعدام يكشف عن راتبه في صفوف القوات الأوكرانية وظروف اعتقاله ويوجه رسالة

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أجرى مراسلنا مكسيم الطوري مقابلة مع المغربي سعدون إبراهيم تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام إنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر.
ووجه الشاب المغربي رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالاتحاق في صفوف المتطرفين بعدم القدوم إلى هذا البلد.

وحكمت محكمة دونيتسك أمس بإعدام سعدون إبراهيم إلى جانب اثنين من المرتزقة البريطانيين حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر أيضا، بجرم "العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

المصدر: RT

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