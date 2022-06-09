 
مباشر

تقرير إسرائيلي يكشف عن دول عربية ستشارك بنظام الدفاع الصاروخي مع إسرائيل

أخبار العالم

تقرير إسرائيلي يكشف عن دول عربية ستشارك بنظام الدفاع الصاروخي مع إسرائيل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7bx

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاقية التعاون الدفاعي التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي بين إسرائيل و6 دول خليجية، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وقالت القناة في تقرير إن "بموجب الاتفاقية، ستتعاون إسرائيل وتنسق الإجراءات العسكرية والأمنية مع العديد من الدول التي لا تربطها بها علاقات سياسية، ومن بينها العراق"، مشيرة إلى أنه "كجزء من الاقتراح، يعتزم البنتاغون دفع إستراتيجية أمنية ضد سلسلة من التهديدات من إيران، وستلزم مسودة الاتفاقية، التي لم تتم الموافقة عليها بشكل نهائي بعد، البنتاغون بتقديم خطة دفاع كاملة في غضون 180 يوما ضد الضربات الجوية والصواريخ وغيرها من إيران".

وحسب التقرير، من المتوقع أن تشمل الاتفاقية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 10 دول هي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر، وكذلك الأردن ومصر وإسرائيل والعراق.

وجاء في مسودة الاقتراح أن "سلسلة أنظمة الدفاع الجديدة ستساعد في توفير حماية وأمن أفضل للمملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج الأربع الأخرى، إلى جانب مصر والعراق وإسرائيل والأردن"، مبينة أن "أنظمة الدفاع تتراوح بين صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والمركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة وأنظمة الصواريخ المتطورة".

المصدر: "القناة 12"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا